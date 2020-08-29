MUĞLA Denizci kadınlar şiddete dikkat çekmek için yelken açtı
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MUĞLA Denizci kadınlar şiddete dikkat çekmek için yelken açtı

Denizci kadınlar şiddete dikkat çekmek için yelken açtıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında denize açılan kadın yelkenciler, şiddete uğrayan kadınlara dikkat çekti.

29.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:41

Denizci kadınlar şiddete dikkat çekmek için yelken açtı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında denize açılan kadın yelkenciler, şiddete uğrayan kadınlara dikkat çekti. 3 tekneyle yola koyulan 23 kadın, 7 günlük seyrin ardından Çeşme'ye kadar 300 deniz millik seyir yapacak.

İlki geçen yıl organize edilen ve geleneksel hale getirilen 'Barışa Yelken' etkinliğine bu yıl Türkiye'nin değişik kentlerinden 23 yelkenci kadın katılıyor. 'Tutku mm', 'Nora', ve 'Bende' isimli teknelerle Ege Denizi'nde barış rüzgarları estirecek kadın yelkenciler, Bodrum Limanı'ndan başlayarak Didim, Kuşadası, Sığacık ve Çeşme rotasında 300 deniz millik seyir yapacak.

'Tutku mm' adlı teknenin kaptanı Neşe Hasipek, "Bu kez 2'nci etkinliğimizi yapıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramını da denizde kutlayacağız. 1 Eylül'de ise kadınları anmak istiyoruz. Çeşme'de bizi kadın yelkenciler karşılayacak. 25 kadın arkadaşımız bizi karşılayacak, kutlama yapacağız. Turumuz 1 hafta sürecek" dedi. 'Bende' isimli teknenin kaptanı Ceyda Güleçyüz ise, "2017 yılından beri Neşe ile seyirler yapıyoruz. Deniz tutkusu adıyla kadınların katılımlarıyla Akdeniz, Karadeniz, Adriyatik seyirlerimizi yaptık. 2 senedir Bodrum'da 'Barış' seyri yapıyoruz. Geçen sene Yunan adalarına yapmıştık barış seyrini, bu sene ne yazık ki oralara gidemiyoruz, Çeşme'ye kadar gideceğiz. Bu seneki projemize ek olarak ise 'Kadına Şiddete Hayır' diyerek kadınlarla barışın diyoruz" dedi.

Bazı denizcilerin "Kadının teknede uğursuzluk" getirir lafına inat etkinliğe katılan mürettebat üyesi Ayşe İspir ise, "Kadınlar teknede neden olmasın. Kadınlar her şeyi yapabilir. Kadınlar için her şey eşit. Her şey yapabilir demek için buradayız. Kadınlar ile barış içerisinde olalım. Dünya kadınlar ile barışsın. Kadınlar olarak bu etkinliği yaptık. Kadınlar her şeyin üstesinden gelir" dedi.

MUĞLA Denizci kadınlar şiddete dikkat çekmek için yelken açtı

Kaynak: DHA

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