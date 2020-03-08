MUĞLA Dekan Ateş Denize kaçan 2 milyon balığın ekolojik dengeye zarar vermesi söz konusu değil Dekan Ateş: Denize kaçan 2 milyon balığın ekolojik dengeye zarar vermesi söz konusu değilMUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Dekan Ateş: Denize kaçan 2 milyon balığın ekolojik dengeye zarar vermesi söz konusu değil

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, Milas'ın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisinin balık çiftliklerinin havuzuna daldığı kazada denize kaçan 2 milyon balığın ekolojik dengeye zarar vermesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Malta bayraklı 139 metrelik 'Navaho' isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 200 ila 600 gram arasında değişen yaklaşık 2 milyon balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. Kazada, 3 çipura ve 1 levrek havuzunun zarar gördüğü öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açtığı ileri sürüldü. Balık üretim firmasının yetkilileri, "Zararımız çok büyük. Şu anda tam olarak maddi zararımızın ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaza sonrası denize kaçan 2 milyon balığın ekolojik dengeye zarar verip vermeyeceği konusunda MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, bilgi verdi. Ateş "Çiftliklerde yetiştirilen türler çok değerli balıklardır. Balıkların kendi yapısal özellikleri itibariyle ekolojik dengeye verdiği bir zarar tespit edilmemiştir. Tespit edilmesi de mümkün değildir. Kendileri bu habitatların en lezzetli balıklarıdır. Ekolojik dengeye zarar vermesi söz konusu değildir" dedi.

'AVRUPA'NIN YEDİĞİ 4 BALIKTAN 1'İ TÜRKİYE'DEN'

Türkiye'de su ürünleri sektörünün büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Ateş, "Mühendislerimizin bu alandaki katkıları yadsınamaz. Avrupa'nın yediği her 4 balıktan 1'i Türkiye'den ihraç oluyor. Bizim için onur verici bir durum. Bunun yanı sıra ihracat ekonomiye katkı sağlıyor. Zaman zaman balık çiftliklerinin havuzlarında gemi çarpması kazaları yaşanıyor. Yetkililerimiz bu tür olayların takibinde etkin bir rol oynuyor. Bizlerde gerektiği zaman kendilerine zararın boyutu konusunda yardımcı oluyoruz. Olaylar zaman zaman mahkemeye yansıyor. Bu tür kazaların yaşanması maalesef oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA