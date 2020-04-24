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MUĞLA Datçalılar ilk sahura, kadın davulcunun manileriyle uyandı

Datçalılar ilk sahura, kadın davulcunun manileriyle uyandıMUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Özlem İsar, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşları manilerle sahura uyandırdı.

24.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:56
MUĞLA Datçalılar ilk sahura, kadın davulcunun manileriyle uyandı

Datçalılar ilk sahura, kadın davulcunun manileriyle uyandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Özlem İsar, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşları manilerle sahura uyandırdı.

Datça'nın tek Ramazan davulcusu, 1 çocuk annesi Özlem İsar, dün gece Datça sokaklarını dolaşarak, maniler eşliğinde davul çalıp Datçalıları bu yılın ilk sahuruna kaldırdı. Ramazan ayının ilk gecesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelince, kadın davulcunun manileri de hem dini hem de milli bayram ağırlıklı oldu. İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu hocalığı gibi çeşitli işlerde çalışan Özlem İsar, "Datça'ya ilk geldiğimde, Ramazan coşkusunu Datça halkının yaşamadığını görünce, bu işi yapmalıyım dedim. Bu geleneğin yaşatılması gerekiyor. Bu yıl üçüncü Ramazanımız ve Datça halkı çok memnun. Datçalılar, Ramazan gecelerini artık daha coşkulu yaşıyor" dedi. Koronavirüse karşı tedbirli olduğunu ifade eden İsar, "Ben zaten 2 yıldır, Ramazan ayında kapı-kapı dolaşıp, zile basarak bahşiş toplamıyorum. Bu yıl da toplayamayacağım. Ramazan ayı bittikten sonra bayram günü çarşıda davul çalarak geziyorum. İnsanlar beni gördüklerinde gönüllerinden ne koparsa bahşiş veriyorlardı. Ben bu işi Datça'da para için yapmıyorum. Davul çalmayı seviyorum ve bu işe gönül verdim. Ramazan davulcusu geleneğinin yaşatılmasını istiyorum" diye konuştu.

Bu yıl Ramazan ayının ilk günü, 23 Nisan Ulusal Egemenliğimizin 100'üncü yılına denk gelmesinin geceye daha farklı bir anlam kattığını sözlerine ekleyen İsar, "Bugünün anlam ve önemini, Ramazan davulumla, manilerimle, ilahilerimle, milli marşlarımızla Datçalılara seslendireceğim. Geçen yıl 19 Mayıs'ta İzmir marşını seslendirdiğimde, bütün Datça halkı gurur duyduğunu ve bunun devamının gelmesi gerektiğini söylemişti. Bu yıl Ramazan ayının ilk gecesi 23 Nisan'a denk gelince, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde okuyan oğlum Egemen İsar benim için özel maniler hazırladı. Hem onun 23 Nisan ile ilgili manilerini hem de kendi manilerimi söyleyeceğim" dedi.

MUĞLA Datçalılar ilk sahura, kadın davulcunun manileriyle uyandı

Kaynak: DHA

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