MUĞLA DATÇA'NIN KARA ULAŞIMI OLMAYAN, İSMİ BİLE KOYULMAMIŞ SAKLI KOYLARI KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
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MUĞLA DATÇA'NIN KARA ULAŞIMI OLMAYAN, İSMİ BİLE KOYULMAMIŞ SAKLI KOYLARI KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Datça, birçok özelliğiyle ilgiyi üzerine çekiyor.

03.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:53

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Datça, birçok özelliğiyle ilgiyi üzerine çekiyor. Datça; denizi, antik yerleri, farklı coğrafyasıyla turistlerin tercihleri arasında yer alıyor. Şirin tatil beldesinin, tekne akınına uğrayan ünlü koylarının yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen irili ufaklı koyları da yer alıyor. Bu koylara kara ulaşımı yok. Bunun yanı sıra isimleri bile henüz konulmamış durumda.

Datça yarım adasının çevresinde birçok koy yer alırken, henüz isim bile konulmayan saklı koylar, ziyaretçilerini bekliyor. Tekne turlarının henüz düzenlenmediği bu noktaların ortak özelliği ise kara ulaşımlarının bulunmaması. Yeşilin ve mavini buluştuğu noktalardaki doğal güzelliğiyle büyüleyen Datça sahillerinde bu nedenle turistlerin araçlarıyla gidemediği isimsiz koylara ancak teknelerle varılabiliyor.

YÜZMEK İSTEYENLER İÇİN İDEAL KOYLAR

Datça yarımadasında turizmle ilgilenen ve yüzmek en için ideal koyların burada yer aldığını söyleyen Lokman Açıl, 'İsmi çok ünlü yerlerimiz var. Palamutbükü, Mesudiye, Hayıtbükü bilinen en ünülü yerlerimizden. Fakat asıl önemli olan bilinmeyen ve daha adı bile mevcut olmayan koylar. Bu koyları keşfetmeye davet ediyoruz' dedi.

'AKDENİZ VE EGE'NİN HAVASINI AYNI ANDA ALAN NURLU BADEMİ ÇOK ÜNLÜ'

Datçalı olan ve tekne işletmeciliği yapan Gürkan Uzun da, koyların güzelliğine dikkat çekerek, 'Her sahil ilçesinde akvaryum adı verilen bir koy vardır. Ama gerçek akvaryum koyu burada. Asıl adı şu anda içinde olduğumuz Gökliman koyudur. Kapalı bir koydur. Akvaryum kadar berraktır. Datça deyince 3 B'si ile meşurdur. Bal, badem, balık' Kekik balı ve Nurlu Badem'i dünyanın en iyisidir. Dünaynın da en erken yeşil çağlası Datça'da çıkar. Sebebi havasıdır. Ege ve Akdeniz havasına sirkülasyonuna sahiptir. Yarımadayı 20 kilometre terkedince bu Nurla Badem'i asla olmaz? dedi.

MUĞLA DATÇA'NIN KARA ULAŞIMI OLMAYAN, İSMİ BİLE KOYULMAMIŞ SAKLI KOYLARI KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Kaynak: DHA

Manşet

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