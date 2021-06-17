MUĞLA DATÇA'DA YAT LİMANI TARTIŞMASI

MUĞLA'nın Datça İlçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile 1998 yılında yapım süreci başlayan ve aradan geçen 23 yıl içerisinde bir türlü tamamlanamayan yat limanı projesine ilişkin yeniden hazırlanan, revize imar planı ve ÇED sürecinde halkın...

MUĞLA'nın Datça İlçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile 1998 yılında yapım süreci başlayan ve aradan geçen 23 yıl içerisinde bir türlü tamamlanamayan yat limanı projesine ilişkin yeniden hazırlanan, revize imar planı ve ÇED sürecinde halkın katılımını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantı düzenlendi. Toplantıya itiraz eden yaklaşık 20 kişilik grup daha sonra salonu terk etti. Çevrecilerin salonu terk etmelerinden sonra toplantı devam etti. Datça'da yapımı yılan hikayesine dönen yat limanı projesi yeniden tartışma konusu oldu. Datça'nın İskele Mahallesi Azganlı mevkiinde Akdeniz kıyısında, Mavi Bayraklı Taşlık Plajının ön tarafına daha önce 270 olarak planlanan yat bağlama kapasitesinin, revize imar planı ile 426'ya çıkarılması, çevrecilerin tepkilerine yol açtı. Datça'da, 98 milyon 197 bin TL maliyetle 2 yıl 8 ay içerisinde yapılması beklenen yat limanının, 22 yıl 4 ay süreyle 'Yap-İşlet-Devret Modeli' ile yapılması planlanıyor. Yat limanı projesine ilişkin yeniden hazırlanan, revize imar planı ve ÇED sürecinde halkın katılımını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantı düzenlendi. Panorama Tepesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selda Gürbüz, Proje yetkilisi Çevre Mühendisi Ezgi Ayteki, Yüklenici firma yetkilisi Halil Levent Akbaş, vatandaşlar ve çevreciler katıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selda Gürbüz tarafından toplantının açılışı yapıldıktan bir süre sonra bir grup çevreci, toplantının yapılmasına karşı çıktı. Çevrecilerin itirazlarına bazı vatandaşlar da tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı.

'SADECE YÜZER İSKELE İLE ÇEVRECİ OLUNMAZ'

Toplantıya karşı çıkanlar adına Avukat Güngör Erçil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmek üzere itiraz dilekçesi verdi. Toplantıya itiraz eden yaklaşık 20 kişilik grup daha sonra salonu terk etti. Çevreciler adına konuşan Erçil, toplantının hukuka ve usule aykırı olduğu iddiasında bulunup, "Proje, Datça'daki bütün koruma mantığı yerle bir ediyor. Sadece teknik olarak nasıl yapılacağına yer veriliyor. Yüzer iskele yapınca her şey çok ekolojik, çevreci olacakmış gibi bir yaklaşım var. Raporda sahtecilik var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden aynen alıntı yapılmış. İmar planı tadilatının gerekçesi açıklama raporu olarak ÇED başvuru dosyasına yazılmış. Bu rapora göre, bu toplantı yapılamaz. Bu proje, Datça'nın hiçbir koruma gerekliliğine uymuyor. Ortada toplantının yapılmasına dair sağlıklı bir rapor yok. 834 sayfalık raporu hakkında, 17 günde Datçalılyar'dan görüş bildirilmesi bekleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Göstermelik bir toplantı olduğu anlaşıldığı için itiraz ettik. Karşı çıktık" dedi.

PROJEYİ DÜNYA MARKASI FİRMALARLA HAZIRLADIK

Çevrecilerin salonu terk etmelerinden sonra toplantı devam etti. Yüklenici firma yetkilisi Halil Levent Akbaş söz alarak proje ile ilgili bir sunum yaptı. Yüklenici firma yetkilisi Halil Levent Akbaş toplantıda yaptığı konuşmada eski projenin hayata geçirilmesi durumunda koyun florası, faunası, biyolojisinin tamamen değişmiş olacağını söyledi. Akbaş, "Biz bu nedenle burada yüzer dalgakıranları hayata geçirdik. Yaptığımız bu çalışma, birkaç günlük ya da aylık değil. Biz bunu 2 yıl süreyle çalıştık. Bunu da dünya markası olan İsveç, Danimarka, Hollanda ve İngiliz firmalarıyla hazırladık. Bu marinanın emniyetini, doğal akışlarını nasıl sağladığını, DLH'nın laboratuvarlarında aynı model çalışmasını yaparak ve bütün buradaki rüzgar, akıntı ve dalga istatistiklerini irdeleyerek bilimsel bir çalışma yaptık. Biz burada sadece bir emanetçiyiz, yapacağız, işleteceğiz ve günü geldiğinde devlete bırakacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı