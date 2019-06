MUĞLA DATÇA'DA TİYATRO FESTİVALİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, 26-30 Haziran arası bu yıl 2'ncisi düzenlenen Datça Tiyatro Festivali'nde, ortaokul ve lise öğrencileri arasında tiyatro yarışması yapıldı. Hünerlerini sergileyen gençler, başta jüri üyeleri olmak üzere izleyenlerden tam not aldı.

Bir grup üniversiteli genç girişimci tarafından 'Deniz Seviyesinde Tiyatro' sloganıyla düzenlenen Datça 2'nci Tiyatro Festivali, dün akşam başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan mini sahnede, okullar arası tiyatro yarışması gerçekleştirildi. Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi ve Yılmazlar Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 5 ekip, festivalin ilk gününde 5 ayrı oyun sahneleyip yarıştı. Yarışmada ünlü oyuncular Ceyda Düvenci, Barış Gönenen, Salih Bademci ve Beyti Engin ise jüri üyesi olarak görev aldı. Jüri koltuğunda oyunları pür dikkat izleyen ünlüler, kahkahalara boğuldu. Hünerlerini sergileyen gençler, başta jüri heyeti olmak üzere izleyenlerden tam not aldı.

Yarışma sonunda Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'Cimri Anne ve Hırsızlar' oyunu 1'inci, Yılmazlar Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği 'Ah Şu Gençler' oyunu 2'nci, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencilerinin rol aldığı 'Telefon' adlı oyun 3'üncü seçildi. En iyi dekor ödülü 'Robot ve Ailenin Temizlik Sevdası' oyununa, en iyi kostüm ödülü ise 'Ah Şu Gençler' oyununa verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü, 'Ah Şu Gençler' oyunundaki rolüyle Enes Dalmış kazandı. En iyi kadın oyunca ödülü ise 'Cimri Anne ve Hırsızlar' oyunundaki rolüyle İpek Dila Gözüpek aldı.

Jüri Başkanı Ceyda Düvenci, tüm grupların oyunlarını başarıyla sergilediklerini belirtirken, Oyunlar ve oyuncular harikaydı. Her biri birbirinden tatlılardı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Kararımızı oy birliği ile verdik diye konuştu.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, çocukların ve gençlerin madde ve özellikle teknoloji bağımlılığı ile mücadelesi kapsamında, 'Datça Maviye Yürüyor' konulu bir proje geliştirdikleri belirtti. Proje çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendiğini söyleyen Akbulut, Projeyle çocuklarımızı bağımlılıklara karşı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerle daha güzel ve olumlu işlere yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu akşam, bu etkinliklerden biri olan tiyatro yarışması düzenledik. Tiyatro yarışmasına 15 ekiple başladık. Finalde 5 ekip yarıştı dedi.

Öte yandan yarışmada finale kalan iki okuldan 5 ekibin oyuncularının, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Çanakkale gezisine katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA