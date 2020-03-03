Muğla datça'da şehitler için konvoy düzenlendi
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Muğla datça'da şehitler için konvoy düzenlendi

Datça'da şehitler için konvoy düzenlendiMUĞLA'nın Datça ilçesinde, taksi esnafının öncülüğünde bir grup vatandaş, İdlib'de şehit düşen askerler için Türk bayrakları eşliğinde konvoy yaptı.

03.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:25
Muğla datça'da şehitler için konvoy düzenlendi

'da şehitler için konvoy düzenlendi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, taksi esnafının öncülüğünde bir grup vatandaş, 'de şehit düşen askerler için Türk bayrakları eşliğinde konvoy yaptı.

Datça'nın Reşadiye Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıraları toplanan taksiciler ve vatandaşlar, 250 araçlık konvoy oluşturdu. Kazım Yılmaz Bulvarı ve Atatürk Caddesi güzergahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaklaşık 5 kilometrelik yol boyunca, klakson çalarak tur atan araçlara, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Etkinlik, Cumhuriyet meydanında sona erdi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Muğla datça'da şehitler için konvoy düzenlendi
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