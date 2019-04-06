Muğla Datça'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oluyor

Datça'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısı üzerine Datça'da denizciler, teknelerini iskelelere bağladı. Bugün saat 13.00'te etkisi hissedilen rüzgar nedeniyle, denizciler teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı teknelerin halatları koptu. Kopan halatlar, denizciler tarafından elbirliğiyle onarılarak, olası zararlar önlendi.

Kaynak: DHA