MUĞLA Datça'da denizde ve karada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı Datça'da denizde ve karada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu deniz ve karadaki etkinliklerle yaşandı.

Datça'da denizde ve karada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu deniz ve karadaki etkinliklerle yaşandı. 58 teknenin katılımıyla oluşturulan konvoy renkli görüntüler oluşturdu.

Datça'da 30 Ağustos Zafer bayramı farklı etkinliklerle kutlandı. Datça - Marmaris karayolu 30'uncu kilometresindeki Aktur Tatil Sitesi'nde yelken severler tarafından organize edilen etkinlikte 58 teknenin katılımıyla denizde konvoy oluşturuldu. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler Kurucabük Koyu'ndan denize çıkarak 2 millik bir seyir sonucunda Çiftlik Koyu'nda karada yürüyen site sakinleriyle buluştu. Yürüyüş boyunca hem denizde hem de karada klaksonlar eşliğinde marşlar ve şarkılar söylendi. Katılımcıların, kırmızı - beyaz ağırlıklı giyindiği kortej, Çiftlik Koyu boyunca denizdeki tekneleri selamladı.

Tertip Komitesi adına Hasan Tankaya (63) Aktur Tatil Sitesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl benzeri etkinliklerle kutlandığına dikkat çekerek, Son 4 yıldır denizde yelken severlerinde katılımıyla konvoy oluşturuluyor. Her geçen yıl tekne katılım sayısı artıyor. Geçen yıl 30 teknenin eşlik ettiği organizasyon bu yıl 58 teknenin katılmasıyla gerçekleştirildi. Kurucabük Koyu'ndan başlayan etkinlik 2 millik seyir sonrası Çiftlik Koyu'nda kıyıdaki halkla bütünleşerek sona erdi. Aktur Sitesi'nde yaşayanların ülke bayrak sevgisi görülmeye değer dedi.

Kaynak: DHA