MUĞLA Datça'da asayiş denetimi
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MUĞLA Datça'da asayiş denetimi

Datça'da asayiş denetimiMUĞLA'nın Datça ilçesinde narkotik polislerinin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı.

29.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:45

Datça'da asayiş denetimi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde narkotik polislerinin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı. İşyerleri ve otomobiller incelenirken, 678 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli toplam 100 personel ile narkotik köpekleri Golden cinsi 'Maço', kurt köpekleri 'Einstein' ve 'Hera' ile kentte denetim yaptı. Halka açık işyerleri, restoran ve kafeteryalar kontrol edildi. Yol denetimlerinde durdurulan otomobiller arandı. Denetimde 678 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 67 otomobil ve 27 işletme arandı. 1'i kurusıkı tabanca, diğeri pompalı tüfek olmak üzere 2 silaha el kondu. Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi, emniyete götürüldü. Aramalar sırasında bir miktar uyuşturucu madde ve sahte alkol de ele geçirildiği belirtildi. Sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmadıkları tespit edilen 7 kişiye ise cezai işlem uygulandı.

MUĞLA Datça'da asayiş denetimi

Kaynak: DHA

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