MUĞLA DATÇA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 14.41'de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'ya 32.45 kilometre açıkta ve yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, hissedilmedi. Kısa süreli depremin herhangi bir can ve mal kaybına da yol açmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı