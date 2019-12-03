: Muğla-datça'da 3 aralık engelliler günü yürüyüşü

03.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:37

Datça'da 3 Aralık Engelliler Günü yürüyüşü

Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Datça Engelim Olmayın Derneği'nin iş birliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı. Aralarında engelsizlerin de bulunduğu

yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş, Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş boyunca topluluk, 'Engel olmazsan, engelli olmaz', 'Yardım değil, çözüm istiyoruz' ve 'Hayatı paylaşmak için engel yok' yazılı pankartlar taşıdı. Grubun bir bölümü kaldırımdan yürürken, önlerine kaldırımdaki masa ve sandalyelerin çıkması dikkat çekti. Meydanda son bulan yürüyüşün ardından konuşan Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, engellilerin sıkıntılarından bahsetti, engelsiz bir Datça için herkese görev düştüğünü hatırlattı. Etkinlik, müzik dinletisi ve dans gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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