MUĞLA DATÇA BAYRAMDA DOLU

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bayram tatilinde turist akını yaşanacak. Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, ilçedeki otellerde doluluk oranı daha şimdiden yüzde 100'lere ulaştı. Datça, tarihinin en yoğun yaz turizm dönemlerinden birini yaşarken, bayramda tatil planı yapanlara, 'Rezervasyonlarınızı yaptırmadan yola çıkmayın' uyarısı yapıldı. Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, yaz aylarına denk gelen bayram tatillerinde, turizmin çok yoğun geçtiğini hatırlattı. Datça'da, temmuz ayının 15'inden, ağustos ayının sonuna kadar bütün otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını ifade eden Sancakdar, Bayram süresince Datça'da yer bulmak çok zor dedi. Sancakdar, Bayramda Datça'ya gelecek olan misafirlerimiz, kesinlikle rezervasyonlarını yapmadan yola çıkmasınlar. Çünkü 22 bin 261 olan Datça nüfusunun, bugünlerde ve bayramda 65- 70 bin kişilere ulaşması bekleniyor diye konuştu.

Datça'nın var olan hizmet kapasitesinin bayramlardaki yoğunluğu kaldıramadığını ifade eden Sancakdar, Geçen yıl bayram tatilinde yaşanan sıkıntıların tekrarlanmasını istemiyoruz. Geçen sene rezervasyon yaptırmadan tatile gelenler, çok büyük sıkıntılar yaşadı. Datça kıyıları, hoş olmayan görüntülere sahne oldu dedi.

9 günlük bayram tatillerinde, sadece Datça'da değil, başka sahil beldelerinde aynı sıkıntıların yaşandığını belirten Sancakdar, Alt yapı kapasitemiz nedeniyle gelecek misafirlere dört dörtlük bir hizmet verebilmek çok zorlaşıyor. Temennimiz o ki, 9 günlük bayram tatilleri yerine turizmi 120, hatta 150 güne yayabilmek. Bunu gerçekleştirebilirsek, tatilciler de işletme sahipleri de mutlu olacak. Datça'nın yerleşik düzende oturan insanları, esnafı rahat edecek diye konuştu.

Kaynak: DHA