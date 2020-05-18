Muğla Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerine hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 14.48'te Datça'ın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.7 olan deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye Mahalleri'nden hissedildi. 4.20 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: DHA