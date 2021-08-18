Muğla'dan Kastamonu'ya 6 TIR, 2 kamyon yardım

Muğla'da 29 Temmuz günü başlayan ve 12 Ağustos'a kadar süren orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya devam ederken Kastamonu da yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar içinde yardım tırları yola çıktı.

Muğla'da 29 Temmuz günü başlayan ve 12 Ağustos'a kadar süren orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya devam ederken Kastamonu da yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar içinde yardım tırları yola çıktı.

Menteşe İlçesi yardım toplama ve dağıtma merkezinde toplanan 40 farklı malzeme 6 TIR, 2 Kamyon ile yola çıktı. Vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan malzemeler içerisinde erkek ve kadın iç çamaşırları, bebek bezleri ve kıyafetleri, çorap, eşarp, yastık, yorgan, battaniye, pil, el feneri gibi ürünler bulunuyor.

Araçlar çarşamba günü akşam saatlerinde Kastamonu'ya ulaşması ile birlikte görevli ekipler tarafından eşyalarda bölgede bulunan yetkililere teslim edilecek.

Gürün, "Dayanışma Ruhuyla Kastamonu'nun Yaralarını Saracağız"

Ülkede arka arkaya yaşanan felaketlerin dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla aşılacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin yine bu duyguyla üstesinden gelineceğini vurguladı. Gürün, "Şehrimizde meydana gelen yangın felaketinde farklı birçok ilden vatandaşımız ve belediyelerimiz bizlere önemli destekler sağladı. Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi bizleri derinden üzdü. Muğla'da ortaya çıkan yardımlaşma ruhunun aynısını kıymetli şehrimiz Kastamonu içinde yapmalı ve bir bütün olarak yaralarımızı sarmalıyız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gereken tüm yardımı yapmaya hazırız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı