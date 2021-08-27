MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da çalınan otomobil, Antalya'da bir evin bahçesinde parçalara ayrılmış halde bulundu.

MUĞLA'da çalınan otomobil, Antalya'da bir evin bahçesinde parçalara ayrılmış halde bulundu. Aracı parçaladıkları öne sürülen 2 kardeş ile otomobili çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da oturan G.B., ile Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 2020 model otomobilinin çalındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilin çekici ile Antalya'ya götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde parçalandığı belirlenen otomobilin, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir gecekonduya götürüldüğü saptadı. Gecekonduya yapılan baskında otomobili parçaladıkları öne sürülen M.K. ve F.K. adlı kardeşler yakalandı. Araca ait parçalar da gecekondunun bahçesindeki kulübede bulundu. Parçalanmış otomobilin kontak anahtarının da üzerinde olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otomobil parçaları emniyete götürüldü

Otomobilin çalan şüphelilerin M.K. ve F.K. kardeşlere teslim ettiği, iki kardeşin de aracı parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

Aracı çalan 3 şüphelinin Ankara'da yakalandığı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Burak Deniz Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Enner Valencia Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MUĞLA'DAN ÇALINAN OTOMOBİL ANTALYA'DA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:55:50. #1.16#

title