Muğla Dalaman Ovası 'Dev Adamdan Daha Dev' Borularla Sulanacak

Dalaman Ovası 'dev adamdan daha dev' borularla sulanacak

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Dalaman Ovası için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan sulama projesinde kullanılan dev borular, Guinness Rekorlar kitabına giren 2.51 metre uzunluğundaki Sultan Kösen'in katılımıyla tanıtıldı. Sultan Kösen, dev boruların içinde yürüdü.

Dalaman Ovası Projesi'yle 121 bin 240 dekar tarımsal alanın sulanması, bölgedeki 4 bin 41 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, toplam 377 kilometrelik bir dağıtım hattı kullanılarak, bölgedeki tarımsal alanlar sulanacak. Şantiyede proje için değerlendirme toplantısı yapıldı. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Şaşmaz, DSİ Muğla Şube Müdürü Mehmet İskender ve AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, toplantıda yer aldı. DSİ Muğla Şube Müdürü Mehmet İskender, kurum amirlerine proje ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İskender, projeyle 121 bin 240 dekar tarımsal alanın sulanmasının hedeflendiğini, yıllık toplam gelirin 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 145 milyon 488 bin TL olacağını, 4 bin 41 kişiye doğrudan istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Ardından programa katılan, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen, proje kapsamında kullanan 2.60 metre çapındaki dev boruların içinde yürüdü. Boyu 2 metre 51 santimetre olan Kösen, proje kapsamında kullanılacak olan dev boruların büyüklüğünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Dev boruların içinde poz veren Kösen, şantiyede çalışan personel ve proje ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sultan Kösen, aynı zamanda 27.5 cm ile yeryüzünün 'en büyük ellerine' ve 36.5 cm ile 'en büyük ayaklarına' da sahip.