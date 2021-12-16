MUĞLA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Haberler
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MUĞLA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da polisin düzenlediği 'Zehir' adı verilen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da polisin düzenlediği 'Zehir' adı verilen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı işletmelerde sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı istihbaratına ulaştı. Muğla merkezli Bodrum, Marmaris, Milas ile Fethiye ilçelerinde, dün, sabah saatlerinde otel, restoran ve eğlence mekanlarına 'Zehir' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli türlerde toplam 150 şişe sahte içki, bidon içerisinde 30 litre sahte içki, 30 litre etil alkol, 50 adet içki yapımında kullanılan kit, 1 ruhsatsız tabanca, 6 mermi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

MUĞLA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

MUĞLA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

MUĞLA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

MUĞLA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

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