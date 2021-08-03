Muğla'daki yangınlara bir yenisi daha eklendi

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahaleye başladığı öğrenildi.

(Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı