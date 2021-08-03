Muğla'daki Yangınlar İçin Dayanışma Seferberliği

Muğla'nın birçok ilçesinde günler önce başlayan ve kısa sürede yayılarak çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları için Türkiye'nin birçok noktasından Muğla'ya personel ve arazöz gibi yardımlar geliyor.

Muğla'nın birçok ilçesinde günler önce başlayan ve kısa sürede yayılarak çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları için Türkiye'nin birçok noktasından Muğla'ya personel ve arazöz gibi yardımlar geliyor.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde günler önce başlayan ve farklı noktalardan kısa sürede hızla yayılarak çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları, yerleşim yerlerini de etkisine alarak binlerce canlıya büyük zarar vermeye devam ediyor. Yangınlarda alevler arasında kalarak zarar gören vatandaşların, acil ihtiyaçlarına destek olmak için Türkiye'nin birçok noktasından Muğla'ya yardımlar gelmeye devam ediyor. Kamyonlar dolu insani yardım ve hijyen malzemeleri Muğla'daki yangınlardan zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere vakit kaybetmeden yola çıkıyor.

Birçok yardım noktası oluşturuldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgelerine destek olmak isteyen vatandaşlar için güncel ihtiyaç listesi yayınladı. İhtiyaç listesinin "Su, buz, ayran, konserve, ilaç (suni gözyaşı, yanık merhemi), iç çamaşırı, çorap, el feneri, kafa lambası, yangın hortumu (85'lik itfaiye tipi), fenerler için pil, yanmaz eldiven, power bank (İOS ve Android kablolu), yanmaz ayakkabı, (çelik burunlu iş ayakkabısı), N95 gaz maskesi, ağaç kesme motoru ve jeneratör (en az 30 kw)" olduğu belirtildi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde Eski Otogar, Marmaris ilçesinde Mezbaha Tesisi, Ortaca ilçesinde Ortaca Sosyal Hizmet Birimi, Fethiye ilçesinde Fethiye Sosyal Hizmet Birimi ve Bodrum ilçesinde ise MBB Bodrum Konacık Hizmet Binasında yangın bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere birçok yardım noktası oluşturuldu.

Çiftçilere saman desteği veriliyor

Muğla'nın birçok ilçesinde günlerdir devam eden yangınlarda, ormanlarının yanında birçok mahalle de alevlere teslim oldu. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların binlerce hayvanı telef olurken, hayvan ağıllarındaki ve depolardaki saman ve hayvan yemleri de yanıp kül oldu. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangında zarar gören çiftçilere destek çalışmalarını hızlandırarak ihtiyacı olan çiftçilere de saman desteğinde bulunuyor.

Büyükşehir ekipleri onlarca hayvanı hayata döndürüyor

Söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği çalışmalarda, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler yangınlardan zarar gören hayvanların tedavisi için yoğun mesai harcıyor. Yangınlarda alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden veteriner hekimler, onlarca hayvanı hayata döndürüyor. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarına müdahale ediyor. Hayvanların sahiplerine ise tedavinin devamı için yara merhemi, antibiyotik ve dezenfektan veriliyor.

Kaynak: Habermetre