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Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 11 gün süren orman yangınlarında evleri, pansiyonları ve iş yerleri yanan vatandaşların yaraları sarılmaya devam ederken, zarar gören yapıların tadilatları sürüyor.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 11 gün süren orman yangınlarında evleri, pansiyonları ve iş yerleri yanan vatandaşların yaraları sarılmaya devam ederken, zarar gören yapıların tadilatları sürüyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayan ve Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne kadar ulaşan yangında zarar vatandaşların evleri, pansiyonları ve iş yerleri zarar görmüştü. 11 gün süren yangının ardından hızlı bir şekilde başlayan afet çalışmaları sonucunda Bodrum Kaymakamlığı ilk etapta zarar gören yapılar için 35 bin lira ödeme yapmıştı. Ardından ise Bodrum Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde yanan evlerin, pansiyonların ve restoranların tadilatına başladı. Mazı Mahallesi'nde yanan bir evin yerine prefabrik ev yapan ekipler, bir pansiyonun yanan prefabrik evlerinin ise yapımına devam ediyor. Sahil kenarında bulunan restoranların ve pansiyonlarında yapımının ise yüzde 90'ının tamamlandığı görüldü.

Mazı Mahallesi'nde pansiyon işleten Ahmet ve Fatma Keman çifti yangında yaşananları korku dolu gözlerle anlatarak, "Yeni toparlanabildik. Kendi çabamız ve belediyenin yardımıyla yeniden misafirlerimizi ağırlaya bildik. Pansiyonumuzun neredeyse tamamı yanmıştı. Zaten biz teknelerle kaçarak canımızı zor kurtarmıştık" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor

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Haber: Muğla'daki yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor - Haberler
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