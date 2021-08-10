MUĞLA'DAKİ YANGINDA EVDE BAĞLI OLAN KÖPEK VE YAVRULARI KURTARILDI

Muğla Yatağan'da, çıkan orman yangınında bir evde bağlı olan köpek ve yavrularına günler sonra sağ olarak ulaşıldı.

Muğla Yatağan'da, çıkan orman yangınında bir evde bağlı olan köpek ve yavrularına günler sonra sağ olarak ulaşıldı.

Yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, bölgede arama kurtarma yapan jandarma personeli tarafından bulundu. Yanan evde mucize eseri hayatta kalan anne köpek yavrularıyla birlikte koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı