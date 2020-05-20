Muğla'daki yangın büyüyor Muğla'daki yangın büyüyor Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleye rağmen büyüyor.

Muğla'daki yangın büyüyor

Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleye rağmen büyüyor.

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Kısırlar Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına 28 arazöz, 14 su tankeri 8 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve 3 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Geniş bir alana yayılan orman yangının bulunduğu sahanın sık çamlık orman alanı olması ve rüzgarın da şiddetli esmesi nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması güçleşiyor.

Yangın sonrası bölgeye İzmir ve Denizli'den hem helikopter, hem de araç ile işçi desteği sağlanıyor.

Kaynak: İHA