Muğla'daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak
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Muğla'daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak

İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin şirketinin ofisinde polis ekipleri tarafından arama yapılacak.

Muğla'daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak

MUĞLA - MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin şirketinin ofisinde polis ekipleri tarafından arama yapılacak. Ofisin kapalı olduğu, tabelasının bulunmadığı ve şirket kurucusu İlker B.'ye ulaşılamadığı öğrenildi.

Thodex skandalı sonrası gözlerin çevrildiği kripto para borsasında yeni bir gelişme gerçekleşti. MASAK, VeBitcoin AŞ.'nin Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydurdu. Ayrıca söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı. Son günlerde birçok yatırımcı sosyal medya platformlarında Vebitcoin borsasından para çekme işlemlerinde problem yaşadıklarını paylaşıyordu. Şirket bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin'in kurucusunun İlker B. olduğu öğrenildi. Vebitcoin A.Ş.'nin, 50 bin lira sermaye ile kurulduğu, 2020 yılında sermaye artırımına gittiği öğrenildi. MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatılan şirketin Muğla'daki iş yerinde ise gece saatlerinde asayiş ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin içeride arama gerçekleştireceği öğrenildi. Şirket ofisinde iş yeri tabelasının bulunmadığı, yöneticilere ve şirket kurucusu İlker B.'ye ulaşılamadığı öğrenildi.

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Muğla'daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak
Muğla'daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak
Muğla'daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak
Muğla'daki VeBitcoin ofisinde polis arama yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

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