Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı
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Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

29.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:04
Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında beş adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan F.G. ile A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.G. çıkıldığı mahkemece tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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