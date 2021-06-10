Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları K.O'nun üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Şüphelinin evindeki aramada da bir miktar metamfetamin ve esrar ile 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

K.O. ile evde bulunan D.O. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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