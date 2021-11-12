Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı - Haberler
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Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'na çok sayıda göçmen kuş geldi.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'na çok sayıda göçmen kuş geldi.

Milas- Bodrum kara yolu kenarındaki Tuzla Sulak Alanı, her yıl farklı türlerde göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Göçmen kuşlar için öneme sahip bölgeye bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek yer alıyor.

Göçmen kuşların görsel şöleni bölgenin yakınından araçlarıyla geçenlerin ilgisini çekiyor. Kuşları keyifle izleyenlerden bazıları alana yaklaşıp fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışıyor.

Sulak alanda beslenen, zaman zaman havalanan kuşlar, drone ile çekilen görüntülere de yansıyor.

Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

Tuzla Sulak Alanı göçmen kuşların akınına uğradı

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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