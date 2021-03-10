Muğla'daki trafik kazasında ölen 5 kişi Antalya'da toprağa verildi
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Muğla'daki trafik kazasında ölen 5 kişi Antalya'da toprağa verildi

10.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:30
Muğla'daki trafik kazasında ölen 5 kişi Antalya'da toprağa verildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde defnedildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Ayşe İkis (59) için Kalkan Mahallesi'nde, İkis'in kardeşi Mehmet Serter (55) için Bezirgan Mahallesi'nde, kızı Ümmühan (29), damadı Savaş (34) ve torunu Emir Alaca (10) için ise Üzümlü Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, namazın ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

Cenaze namazlarına katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, hayatını kaybedenlerin yakınlarına "başsağlığı" diledi.

Kaza yerinde gözaltına alınan yabancı uyruklu tır şoförü Z.M ise Muğla'nın Seydikemer ilçesinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Serter idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, dün Makedonya uyruklu Z.M. yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde çarpışmış, kazada Serter ile otomobilde bulunan 4 kişi ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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