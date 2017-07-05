Muğla'daki Trafik Kazası

Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ikiz kardeşlerden Göztepeli futbolcu Batuhan Tanışır'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Ali Osman Konduz yönetimindeki yabancı plakalı otomobilin, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yoldan çıkıp takla atarak iş yerinin istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Tanışır'ın tedavisi, Bodrum Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.



Doktorlar kazada ağır yaralanan ve organları hasar gören Tanışır'ı uyutarak, gözetim altında tutuyor.



Göztepe Spor Kulübünde futbol oynayan genç sporcunun arkadaşları da hastaneden ayrılmıyor. Göztepe Spor Kulübü yöneticilerinden oluşan bir grup, öğle saatlerinde hastaneye gelerek aileye geçmiş oldun ziyaretinde bulundu.



Göztepe Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikizlerden Batuhan Tanışır'ın halen yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini söyledi.



"Umarız kalkar ve yeşil sahalara döner"



Doktorların, "Hayat mücadelesine devam ediyor" şeklinde ifadeler kullandığını anlatan Çatak, "Yaşının genç olmasından dolayı iyi tepkiler verdiği de bizlere iletildi. Sonuçta hayati risk de devam ediyor. Umarız kalkar ve yeşil sahalara geri döner. Doğukan melek oldu ve toplu ağabeylerinin yanına gitti. İnşallah ikiz kardeşi başaracak." dedi.



Göztepe Futbol Okulları Koordinatörü İbrahim Ulukapı da Batuhan Tanışır'ın geçen hafta İzmir'e gelerek antrenmanlara katıldığını ve kendisini çok beğendiklerini belirtti. Ulukapı, "Önümüzdeki hafta onu İzmir'e davet etmeyi düşünüyorduk ama bu talihsiz olay hepimizin boynunu büktü. Dualarımız onunla. İkizlerden birini kaybettik ama diğerini Allah bize bağışlasın." diye konuştu.



Hastanede bekleyenlerden Ozan Polat da kazada ölen Doğukan'ı ve tedavi gören kardeşi Batuhan Tanışır'ı 6 yıldır tanıdığını anlattı.



"En büyük hayali Fenerbahçe'de oynamaktı"



"Nasıl acımızı dindireceğiz, ne yağacağız? Sürücü 30 yaşında ve alkollü olarak araç kullanıyor, arkasındaki canları düşünmüyor. Bu sürücü cezasını çekmeli." diyen Polat, "En büyük hayali Fenerbahçe'de top koşturmaktı kardeşiyle. İkisinin de en büyük hayali futbolcu olmaktı. Doğukan gitti ama bunu Batuhan gerçekleştirecek. Biz buna inanıyoruz. Batuhan kardeşi için de mücadele edecek." dedi.



Olay



3 Temmuz Pazartesi günü Bodrum ilçesinde, Ali Osman Konduz'un kullandığı yabancı plakalı otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu ikiz kardeşlerden Doğukan Tanışır olay yerinde ölmüş, Batuhan Tanışır'ın da aralarında olduğu 3 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan ikizlerden Batuhan Tanışır, Acıbadem Bodrum Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.



Otomobil sürücüsü Ali Osman Konduz ile Oğuzhan Önel'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.