Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)
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Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDIMuğla'nın Ula ilçesinde vatandaşlara yüksek faizle para verip borçlandırarak tefecilik yaptıkları suçlamasıyla jandarma tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Ula ilçesinde vatandaşlara yüksek faizle para verip borçlandırarak tefecilik yaptıkları suçlamasıyla jandarma tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler S.G. ve S.U. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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