Muğla'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı
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Muğla'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

01.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:00
Muğla'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

Maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 230 ada 8 nolu parselde bulunan 1456,28 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 9 milyon 400 bin lirayla Ahmet Filiz tarafından verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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