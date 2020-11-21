Muğla'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Muğla'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

21.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:12
Muğla'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan M.Ö, Z.B, Y.R.M. ve S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan temin edilen 350 parçanın ilçede satılmaya çalışıldığı bilgisine üzerine Boğaziçi Mahallesi'nde dün M.Ö, Z.B, Y.R.M. ve S.G'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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