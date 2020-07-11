Muğla'daki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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Muğla'daki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Muğla'daki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
11.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2019'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, dün eş zamanlı operasyonla Necati A, H.N.U. ve O.P. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Necati A'nın olayın azmettiricisi olduğu öne sürülmüştü.

Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan 5 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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