Muğla'daki silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
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Muğla'daki silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarla sulamaya giderken silahlı saldırıya uğrayan kişinin öldüğü, birlikte yaşadığı kadının ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'daki silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
03.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:06

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarla sulamaya giderken silahlı saldırıya uğrayan kişinin öldüğü, birlikte yaşadığı kadının ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiftçilikle uğraşan Abdil Çetin'in (48) öldüğü ve birlikte yaşadığı Sevgi D'nin (46) ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.K, İ.K, E.K, M.K. ve S.K, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden İ.K, E.K, M.K. ve S.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Zanlıların ifadelerinde, Abdil Çetin ve Sevgi D'ye karanlıkta husumetli oldukları kişiler zannederek ateş açtıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Saldırıda ağır yaralanan kadının Fethiye Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Söğütlüyurt Mahallesi'nde Abdil Çetin ve birlikte yaşadığı Sevgi D, dün tarla sulamaya giderken silahlı saldırıya uğramıştı. Çetin, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, Çetin'in tarla komşuları olduğu öğrenilen 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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