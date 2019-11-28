Muğla'daki silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

28.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Geçen yıl Gümbet Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili tutuklanan 5 kişi hakkında, "Kasten öldürme, yaralama, iftira, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, öldürmeye yardım etme" gibi suçlardan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüpheli, mağdur, müşteki, bilgi sahibi ifade tutanakları, olay yeri inceleme raporu, uzmanlık raporları, görüntü kaydı inceleme tutanakları, arama ve el koyma tutanakları, HTS kayıtları, adli sicil, nüfus kaydı ve tüm dosya kapsamının incelendiğine vurgu yapılarak, olay öncesinde maktul Ali Ekber Sürensoy'un işletmekte olduğu Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanının kapı ve vale hizmetinin şüpheli M.Ç. tarafından sağlandığı, maktulün şüpheli ile arasındaki iş ilişkisini sona erdirmesi üzerine aralarında husumet oluştuğu belirtildi.

Şüpheli M.Ç'nin Sürensoy'a telefonla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yolladığı kaydedilen iddianamede, cinayet öncesi ve sonrasındaki yazışmalara da ayrıntılı şekilde yer verildi.

Yazışmalarda, zanlıların silahlı saldırıyı nasıl yapacakları, Bodrum'da nerede kalacakları ve olay sonrasındaki kaçış planları hakkında ayrıntılara vurgu yapıldı.

Otopsi raporunda ise iş adamı Ali Ekber Sürensoy'un vücudunda 10 mermi çekirdeği giriş yarası saptandığı, ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmalarının iç organ ve büyük damar yaralanmalarına neden olarak tek başlarına öldürücü nitelikte olduklarına da yer verildi.

Bodrum ilçesinde 21 Haziran 2018'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda, şarkıcı ve menajer Hacer Tülü ile ilçedeki bir başka gece kulübünün işletmecisi Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili M.Ç, K.S.Ç, H.A. ve T.O. Manisa'da, cinayet işlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen C.E. ise Bodrum'da yakalanmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Sanıkların yargılanmasına bir süre sonra başlanacak.

Kaynak: AA