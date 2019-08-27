Muğla'daki silahlı saldırı

27.08.2019 18:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, hastanedeki 13 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Gümbet Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda yaralandıktan sonra ilçedeki özel bir hastanede 13 gündür tedavisi süren Ahmet Atik kurtarılamadı.

Atik'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay

Eskiçeşme Mahallesi Büyük İskender Caddesi'nde 14 Ağustos'ta meydana gelen ve bir kişinin de hafif yaralandığı silahlı saldırıda sırtına aldığı kurşunla ağır yaralanan Ahmet Atik, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen saldırının asli faili B.Ç'yi havalimanında, diğer 3 şüpheliyi ise ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına almış, şüpheli 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA