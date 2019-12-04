Muğla'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

04.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:16

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Merkez Mahallesi Hakkı Ege Caddesi'nde, 17 yaşındaki O.K. ile Suriye uyruklu Abdul Cabbar Hüseyin (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerinden ayrılan O.K, daha sonra pompalı tüfekle gelerek Hüseyin'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hüseyin ile yanındaki Fırat Ugan (33) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüseyin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ugan ise Dalaman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye'ye sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ilk olarak şüpheli O.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, daha sonra olayla ilgisi olduğu iddia edilen C.Ö. ile E.C.M'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçlamalarından tutuklandı.

Kaynak: AA