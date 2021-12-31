Muğla'daki sahte içki operasyonlarında 4 tutuklama - Haberler
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Muğla'daki sahte içki operasyonlarında 4 tutuklama

Muğla'daki sahte içki operasyonlarında 4 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da, son 1 ayda yapılan operasyonlarda 2 bin 939 litre sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'da, son 1 ayda yapılan operasyonlarda 2 bin 939 litre sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, aralık ayı boyunca 'yılbaşı öncesi tedbirleri' kapsamında kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ev, iş yerleri ve eğlence mekanlarındaki operasyonlarda; sahte olduğu belirlenen çeşitli türlerde toplam 2 bin 939 litre ve 741 şişe, alkol yapımında kullanılan 73 kit, 15 doluma hazırlanmış boş şişe, 52 boş bandrol, 4 alkol damıtma cihazı ve 13 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Muğla'daki sahte içki operasyonlarında 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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