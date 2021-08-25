Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı

Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadelede görevlerini tamamlayan Kazakistanlı 16 kişilik itfaiye ekibi, 2 helikopterle yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol kat ederek ülkelerine döndü.

NUR Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadelede görevlerini tamamlayan Kazakistanlı 16 kişilik itfaiye ekibi, 2 helikopterle yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol kat ederek ülkelerine döndü.

İtfaiye ekibi, Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı pistinde törenle karşılandı.

Törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Olağanüstü Durumlar Bakanı Yuryi İlyin'in yanı sıra itfaiyecilerin aileleri ile gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Ekici, tören kapsamında, Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadelede görevlerini tamamlayarak ülkelerine dönen Kazakistan itfaiye ekibi ile tek tek selamlaşarak teşekkürlerini iletti.

Gazetecilere konuşan Ekici, Kazakistan'ın kardeş ve dost ülke olarak Türkiye'nin kötü gününde desteğini esirgemediğini belirterek, "Karşılıklı bu yardımlaşmalar kardeş ülkeler arasında çok doğal. Bu ekip yaklaşık iki hafta Türkiye'de kaldı. Özellikle Muğla'daki yangınların söndürülmesine önemli katkılarda bulundu." dedi.

Ekici, bundan sonra doğal afetler alanında da yeni ikili iş birliklerinin olacağına işaret ederek, "Türkiye, doğal afetlerle mücadele alanındaki tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır." ifadesini kullandı.

Bakan İlyin de Kazakistan Hava Kurtarma helikopterlerinin ilk kez uzun mesafe uçarak yangın söndürme faaliyetlerinde yer aldıklarını aktardı.

Kazakistan'ın 2 helikopter ve 16 kişilik özel itfaiye ekibi, 21 Ağustos'ta Dalaman Havalimanı'nda düzenlenen törenle ülkelerine uğurlanmıştı.

Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı
Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı
Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı
Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz
Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Burak Özçivit Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Ebrar Karakurt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 15:36:28. #1.16#

title