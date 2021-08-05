Muğla'daki orman yangınına katılan itfaiye erinden eşine videolu doğum günü sürprizi
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Muğla'daki orman yangınına katılan itfaiye erinden eşine videolu doğum günü sürprizi

Muğla'daki orman yangınına katılan itfaiye erinden eşine videolu doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen itfaiyeci Şeref Şenyiğit, eşinin doğum gününü arkadaşları ile birlikte bir video çekerek kutladı.

Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen itfaiyeci Şeref Şenyiğit, eşinin doğum gününü arkadaşları ile birlikte bir video çekerek kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği bünyesinde görevli Şeref Şenyiğit, eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününde yanında olamayınca ona yangın yerinden bir video gönderdi.

Videoda Şenyiğit, "Doğum gününde yanında olamadığım için kusura bakma seni çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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