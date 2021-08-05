Muğla'daki orman yangınına katılan itfaiye erinden eşine videolu doğum günü sürprizi

Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen itfaiyeci Şeref Şenyiğit, eşinin doğum gününü arkadaşları ile birlikte bir video çekerek kutladı.