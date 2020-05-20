Muğla'daki orman yangını havadan ve karadan müdahaleye rağmen büyüyor
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Muğla'daki orman yangını havadan ve karadan müdahaleye rağmen büyüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan tüm müdahalelere rağmen büyüyor.

Muğla'daki orman yangını havadan ve karadan müdahaleye rağmen büyüyor
20.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:11

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan tüm müdahalelere rağmen büyüyor. Yangının sık çamlık alanda çıkması nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması güçleşiyor.

Yangın, Milas ilçesi kırsal Kısırlar Mahallesi yakınlarında başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına 28 arazöz, 14 su tankeri 8 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve 3 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Geniş bir alana yayılan orman yangının bulunduğu sahanın sık çamlık orman alanı olması ve rüzgarın da şiddetli esmesi nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması güçleşiyor. Yangın sonrası bölgeye İzmir ve Denizli'den hem helikopter, hem de araç ile işçi desteği sağlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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