Muğla'daki orman yangını 17 saatte söndürüldü
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Muğla'daki orman yangını 17 saatte söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını, ekiplerin 17 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'daki orman yangını 17 saatte söndürüldü
09.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:13

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını, ekiplerin 17 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

Gece kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu 17 saatte söndürüldü.

Ekipler, soğutma ve yanan alanın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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