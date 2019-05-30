Muğla'daki orman yangını

Muğla'daki orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü.
Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 helikopter, 32 arazöz, 150 işçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında yaklaşık 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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