Muğla'daki orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü.
Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 helikopter, 32 arazöz, 150 işçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında yaklaşık 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA