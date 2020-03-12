Muğla'daki okullarda dezenfekte çalışması Muğla'daki okullarda dezenfekte çalışmasıMUĞLA'daki resmi ve özel okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Muğla'daki okullarda dezenfekte çalışması

MUĞLA'daki resmi ve özel okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs'e karşı Muğla'da da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ildeki resmi ve özel olmak üzere 758 okulda, dezenfekte çalışması başlatıldı. Özel kıyafetli ekipler tarafından hazırlanan solüsyon, sınıflarda öğrencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıkıyor. Okulun ıslak zeminleri bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edilirken, bez yardımıyla masa ve sıralar, kapı kollarıyla cam kenarları temizleniyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Okullarımızda eğitim-öğretim olmadığı zamanlarda koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Her gün yoğun şekilde çocuklarımızın kullanım alanları virüse karşı dezenfekte edilecek" dedi. Öğrencilerin barındığı pansiyonlarda ve okul servislerinde de dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA