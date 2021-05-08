Muğla'daki Hyllarima Antik Kenti'nde incelemelerde bulunuldu

Kavaklıdere ilçesindeki Hyllarima Antik Kenti'nde yetkililerce incelemelerde bulunuldu.

Kavaklıdere ilçesindeki Hyllarima Antik Kenti'nde yetkililerce incelemelerde bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Kavaklıdere Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Muğla Müzesi'nde görevl, Arkeolog Umut Kızıl antik kentte incelemelerde bulunup yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Bingöl, yaptığı açıklamada, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla antik kentte Kaymakam ve Belediye Başkanı ile incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Bölgede bakanlık, valilik ve belediye iş birliğinde bazı çalışmalar başlatmayı planladıklarını belirten Bingöl, "Kentte öncelikle yolun düzenlenmesi, maki temizliği, çevre düzenlemesi planlıyoruz. Kavaklıdere'mizde sürdürüle bilir turizm kapsamında değişik aktiviteler mevcut. Gökbel Vadisi, bakırcılık gibi. Bu güzellikleri turizme kazandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Demirde de Vali Tavlı'ya Hyllarima Antik Kenti'nden bahsettiklerinde, bölgede hemen araştırma yapılması talimatını verdiğini belirtti.

Zekeriya Bingöl'ün de vakit kaybetmeden arkeologlarla bölgede gerekli incelemeleri yaptığını anlatan Demir, "Hep beraber inceleme yaptık. Antik kentte yapılacak bitki temizliği, çevre düzenlemesi ve kazılar ile mevcut yapılar ortaya çıkarılabilirse, çok görkemli bir Antik Kenti Kavaklıdere'ye ve Muğla'ya kazandırmış olacağız. Biz belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı