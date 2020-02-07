Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi
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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

07.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:42
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 7 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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