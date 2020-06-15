Muğla'daki denetimde kasksız motosiklet sürücülerine 8 bin 52 lira ceza kesildi
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Muğla'daki denetimde kasksız motosiklet sürücülerine 8 bin 52 lira ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, kask takmayan 61 motosiklet sürücüsüne 8 bin 52 lira ceza kesti.

Muğla'daki denetimde kasksız motosiklet sürücülerine 8 bin 52 lira ceza kesildi
15.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:14

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, kask takmayan 61 motosiklet sürücüsüne 8 bin 52 lira ceza kesti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde oluşturdukları kontrol noktasında 200 motosikleti durdurarak denetledi.

Ekipler, 61 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan 132'şer lira olmak üzere toplam 8 bin 82 lira ceza kesti.

Denetimlerde ayrıca 6 sürücüye de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 473'er lira ceza uygulandı.

Motosiklet kullanımının çok yoğun olduğu ilçede uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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