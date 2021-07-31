Muğla'daki cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Aydın'da yakalandı
Muğla'da 10 yıl önce gerçekleştirilen cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.
Muğla'da 10 yıl önce gerçekleştirilen cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.
Muğla'da 2011 yılı içinde Yusuf Yılmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan A.A'nın (39) dava sürdüğü sırada tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bu sırada tahliye edilen A.A, davanın sonunda kastan adam öldürme suçundan "33 yıl 8 ay" hapis cezası aldı.
Hakkında arama kararı çıkarılan A.A'nın aracını tespit eden Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı Akbük uygulama noktasında takibe alarak, Denizköy kavşağında yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol