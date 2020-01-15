Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı
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Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

15.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:00
Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı

'nın ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mesut Demirel'in (39) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında C.S.K, M.B, Ş.T. ve S.K'yi yakaladı.

C.S.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise cinayete yardım etmekle suçlandığı öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Ş.T. ile S.K. serbest bırakıldı.

Savcılık, C.S.K'yi (36) "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanması, M.B'yi de "suç delillerini gizlemek, yok etmek" suçundan adli kontrol şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk etti.

M.B. adli kontrol şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakılırken C.S.K. tutuklandı.

Armutalan Mahallesi'nde 13 Ocak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan Mesut Demirel hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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