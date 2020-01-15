Muğla'daki cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

15.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:10

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mesut Demirel'in (39) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, C.S.K, M.B, Ş.T. ve S.K'yi yakaladı.

C.S.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise cinayete yardım etmekle suçlandığı öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Armutalan Mahallesi'nde 13 Ocak'da çıkan tartışmada silahla vurulan Mesut Demirel hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA